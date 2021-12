Africa: la campagna di vaccinazione non decolla, solo l’8 per cento della popolazione è immunizzata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione della variante Omicron del coronavirus, che ha provocato nell’ultimo mese un aumento esponenziale dei nuovi casi di Covid-19 in Africa, sta mettendo sempre più in luce i gravi ritardi nella copertura vaccinale e l’urgente necessità di un’accelerazione nelle campagna di somministrazione nei Paesi del continente, nella consapevolezza che in assenza di un’adeguata copertura a livello globale la pandemia di Covid-19 non potrà mai dirsi superata. Sebbene, infatti, i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) mostrino che 53 Paesi africani su 54 – all’appello manca la sola Eritrea – hanno avviato programmi di vaccinazione, finora sono solo 284 milioni le dosi somministrate, pari al 64 per cento di quelle consegnate: sulla base di questi numeri, e se alla campagna vaccinale non verrà impressa una significativa accelerazione, il continente potrebbe non raggiungere l’obiettivo del 70 per cento di copertura vaccinale – fissato dall’Oms per la metà del 2022 – fino all'agosto 2024. Gli stessi dati dimostrano inoltre che per centrare questo obiettivo i Paesi africani avrebbero bisogno di circa 1,6 miliardi di dosi in più, obiettivo che appare ad oggi piuttosto utopistico. (segue) (Res)