Covid: Sardegna Ricerche studia uno spray nasale per neutralizzare il virus (2)

- In fase di messa a punto con il progetto Coating4CoV è anche un nuovo materiale capace di neutralizzare il virus prima che entri in contatto con l'organismo. Un nuovo rivestimento ideale per i dispositivi medici, come guanti e mascherine, ma ottimale anche nei luoghi pubblici, per le superfici toccate da molte persone: maniglie, corrimano e schermi touch. "Sono tutti progetti attivati in pieno lockdown. Ricerche collaborative nelle quali l'unità di supporto alla ricerca biomedica di Sardegna Ricerche e i laboratori del Parco scientifico si sono messi a disposizione del sistema della ricerca pubblica regionale per provare a dare risposte alle numerose sfide lanciate dalla pandemia", spiega Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche. Fondamentali anche i risultati sugli agenti terapeutici per il trattamento dell'infezione da Covid-19: la ricerca DRUG4CoV è riuscita a isolare un gruppo di molecole che aprono la strada verso farmaci capaci di curare chi contrae la malattia. Non meno interessanti gli studi su un sensore elettrico per lo screening, quelli sui test di sequenziamento ad alta processività, così come la ricerca su nuovi paradigmi e algoritmi diagnostici e quello sulle varianti. (Rsc)