Business news: Serbia, per ministro Finanze legge su mercato dei capitali creerà condizioni per collegamento con Euroclear

- Il disegno di legge sul mercato dei capitali, presentato dal governo di Belgrado, creerà le condizioni affinché la Serbia si colleghi a Euroclear, società belga di servizi finanziari, specializzata nel regolamento delle transazioni in titoli. Lo ha dichiarato Il ministro delle Finanze, Sinisa Mali, nel corso di un intervento al Parlamento serbo. Mali ha affermato che le aziende serbe hanno bisogno di un mercato dei capitali "forte con istituzioni forti" che garantiscano gli investimenti. "Inoltre hanno anche bisogno di ancora più strumenti per finanziare la loro crescita e sviluppo in modo che non debbano dipendere da prestiti bancari", ha aggiunto. Il ministro ha affermato che il disegno di legge rafforzerà le istituzioni che regolano il mercato dei capitali, in primis la commissione per le obbligazioni, e creerà le condizioni affinché la Serbia si colleghi con Euroclear. Mali ha affermato che il progetto di legge prevede anche una gamma più ampia di strumenti di fonti di finanziamento come le criptovalute. Secondo il ministro, una delle cose più importanti è che la legge sia in linea con gli standard richiesti dagli investitori e con le norme dell'Unione europea ed è stata concordata con il Fondo monetario internazionale. (Seb)