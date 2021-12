Business news: Spagna, nel terzo trimestre crescita economia del 2,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto nazionale di statistica spagnolo (Ine) ha rivisto al rialzo i dati di crescita dell'economia spagnola per il terzo trimestre dell'anno al 2,6 per cento, sei decimi di punto percentuali in più rispetto alla cifra inizialmente annunciata lo scorso ottobre. Nel terzo trimestre, la domanda interna ha registrato una crescita dell'1,1 per cento per cento (0,9 per cento superiore alle stime) con un contributo positivo di quasi tutte le componenti, evidenziando la revisione al rialzo del consumo, che ha registrato una crescita dell'1 per cento, ha evidenziato in un comunicato il ministero dell'Economia. Per quanto riguarda il settore estero, le esportazioni di beni e servizi sono cresciute più di quanto stimato in precedenza, fino al 7,1 per cento, e le importazioni di beni e servizi del 2,2 per cento in termini trimestrali. In riferimento al tasso annuale, l'economia spagnola ha registrato una crescita del Pil del 3,4 per cento. sette decimi percentuali in più della stima iniziale. (Spm)