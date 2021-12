Business news: Egitto, per la prima volta ricavi Canale di Suez superano i 6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ricavi del Canale di Suez hanno raggiunto i 6 miliardi di dollari da gennaio alla prima metà di dicembre 2021. Lo ha annunciato in un comunicato stampa il generale Osama Rabie, capo dell'Autorità per il Canale di Suez. Si tratta di una cifra mai registrata in precedenza. Rabie ha annunciato che le autorità stanno costruendo nuovi garage per le navi per far fronte a potenziali emergenze e sono attualmente in corso i lavori per sviluppare la rotta di navigazione da sud, tra il chilometro 122 e il chilometro 162 per aumentare la sicurezza della navigazione e aumentare la capacità di transito. Lo scorso marzo la principale via di comunicazione marittima tra Asia e Mediterraneo è rimasta bloccata per sei giorni a causa di una portacontainer che si è incagliata. (Cae)