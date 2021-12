Business news: Turchia, presidente Erdogan, non abbandoneremo principi del libero mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non abbandonerà i principi del libero mercato e non sarà messo in atto un regime di cambio controllato. Lo ha dichiarato il presidente della Turchia Recep Tayyip Erdogan in occasione della cerimonia degli Academy Awards della Science Dissemination Society. "La politica economica attuata dal nostro governo sta avanzando nella direzione che abbiamo delineato precedentemente, fatta eccezione per le fluttuazioni cicliche del tasso di cambio", ha spiegato il presidente, evidenziando che non è corretto parlare di “stato di emergenza economica”. (Tua)