Business news: Algeria, le riserve valutarie raggiungono i 44 miliardi di dollari a fine settembre 2021

- Le riserve valutarie in Algeria, escluso l'oro, hanno raggiunto i 44,724 miliardi di dollari alla fine di settembre 2021, grazie a un forte calo del deficit della bilancia commerciale. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d'Algeria, Rostom Fadhli. Il deficit della bilancia commerciale è sceso da 10,504 miliardi di dollari alla fine di settembre 2020 a 1,571 miliardi di dollari alla fine di settembre 2021, ha detto Fadhli durante un incontro tra la Banca d'Algeria e banche e istituzioni finanziarie, come riferito dall'agenzia di stampa ufficiale “Aps”. “Questo significativo calo del deficit è dovuto principalmente al forte aumento delle esportazioni di merci che sono passate da 16,240 miliardi di dollari a fine settembre 2020 a 26,402 miliardi di dollari a fine settembre 2021, ovvero +62,3 per cento", ha spiegato Fadhli. (Ala)