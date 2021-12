Business news: Egitto, presidente Al Sisi ordina al governo di vietare più di una tessera annonaria per persona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato al governo l’interruzione dell’emissione di più tessere annonarie per una sola persona. L’annuncio è stato fatto dallo stesso presidente durante l’inaugurazione di una serie di progetti di rilancio economico nel sud del Paese. Nel suo discorso Al Sisi ha sottolineato che la questione dei sussidi a pioggia è ormai sedimentata nella mentalità degli egiziani. Il presidente Al Sisi ha condannato la concessione di una seconda tessera alle persone che mettono al mondo un figlio. "Questa è una cultura formata nella coscienza delle persone che non esiste in nessun altro che nel nostro Paese". "Voi mettete al mondo i figli e poi lasciate che sia qualcun altro a dare da mangiare alla vostra famiglia. Ciò accade solo in questo paese ed è per questo che non è stato in grado di avanzare negli ultimi anni”, ha dichiarato Al Sisi. (Cae)