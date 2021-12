Roma: il "mondo di sotto del Tevere" raccontato dal fiumarolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma e Tevere, due entità legate in maniera indissolubile da millenni. Un connubio in cui la città deve al fiume la sua stessa esistenza e il fiume deve alla città la fama che lo ha reso noto in tutto il mondo. Eppure i due mondi sembra allontanarsi, o quantomeno ignorarsi ogni giorno di più. “Per millenni i romani si sono sfamati con anguille e pesci, oppure lo hanno usato come fosse un tratto di mare; oggi, per vederlo devono sporgersi da un muraglione e guardare di sotto come fosse, appunto, un ‘mondo di sotto’ ”. Claudio Sisto, fotoreporter e direttore editoriale della rivista Mondo sommerso ma, soprattutto “fiumarolo”, è un profondo conoscitore del fiume dei romani. Spiega che il fiumarolo è “chiunque che, per un motivo o per un altro, abbia una barca e vive il fiume Tevere”. La sua imbarcazione si chiama Enea dotata di un piccolo motore che serve per vincere la corrente. Un tempo, il fiume, era trafficato e affollato da “barcaroli – dice ad “Agenzia Nova”-, cioè quelli che portavano le persone da una sponda all’altra quando non c’erano i ponti, oppure dai pescatori di anguille e chi lo adoperava come via di comunicazione”. La sua passione per il Tevere è forte, “dall’Isola Tiberina alla foce, lo conosco molto bene, l’ho navigato in lungo e in largo, finanche con una barca a vela, e mi piace raccontarlo anche per lasciare ai posteri tracce delle realtà di questo fiume che stanno scomparendo”. Una distanza tra città e fiume che è andata ad aumentare sempre più dopo la “costruzione dei muraglioni del lungotevere fatta dai Piemontesi agli inizi del ‘900. Così come, via via è scomparsa anche la figura del fiumarolo. Sono rimasti pochissimi quelli che navigano il Tevere per attività lavorativa, tra questi gli espertissimi gli agenti di polizia fluviale della polizia di stato all’isola Tiberina e i pescatori di anguille. Questi ultimi un tempo erano tantissimi, poi l’attività che è stata un fiore all’occhiello di questa città anche come indotto lavorativo, negli anni ‘80 è andata a scomparire a causa dell’inquinamento e degrado”. Una condizione ambientale che sembra essere migliorata sotto l’aspetto idrico, ma che resta problematica per le sponde. “Oggi non siamo ai livelli degli anni ‘80 grazie ad interventi fatti sul sistema idrico. Le sponde, però, sono state lasciate al totale abbandono se non per qualche timida azione da parte di enti preposti che, sul Tevere sono tantissimi, direi anche troppi per la gestione di un fiume”. Il Demanio o Autorità di Bacino, la Regione Lazio, l’ex provincia, i carabinieri forestali, il comune di Roma attraverso la polizia locale, la polizia di stato ed anche la Capitaneria di Porto per la navigazione perché, fino allo sbarramento di Castel Giubileo, il Tevere è considerato mare. “Troppi galli a cantare – dice Sisto- soprattutto se tra questi enti spesso manca la comunicazione” sarebbe questa la spiegazione per la quale “alcuni tratti di sponda sono lasciati in uno stato di totale abbandono”. (segue) (Rer)