Roma: il "mondo di sotto del Tevere" raccontato dal fiumarolo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da esperto del Tevere, Sisto preferisce definire il fiume di Roma come un torrentone “o meglio, un fiume che ha un regime torrentizio. Lo si deve al fatto che non ha fondali molto profondi, in particolare nel tratto urbano. Ogni volta che piove si vede ad occhio nudo anche l’innalzamento delle acque con un aumento della corrente. Per contro quando non ci sono le piogge come accade da anni, il livello cala e si ripete il fenomeno della moria di pesci. Un fenomeno, quello del calo del livello dell’acqua –dice- che si va accentuando di anno in anno”. Per assurdo, però, la situazione del calo di livello idrico, proprio per la natura torrentizia del fiume, non mette al sicuro dalle inondazioni. Nel 2019, infatti, in uno studio dell’autorità di bacino sono state contate circa 300 mila persone che nel tratto di fiume che attraversa la Capitale, vivono o lavorano in zone a rischio alluvione. “Secondo me sono molte di più – dice Sisto- se si considerano le sponde del fiume abitate dai senza dimora che non sono censiti”. Se il problema alluvione è limitato nel tratto in cui il fiume è “incanalato” nel travertino del lungotevere, il problema si riversa sulle golene. Secondo gli studi fatti dai tecnici le zone a rischio sono Ponte Marconi e Magliana, o Tor di Valle dove volevano costruire lo stadio. “Con il sali e scendi del livello del Tevere, ho visto io stesso a Ponte Marconi e Santa Passera interi pezzi di sponda franare nell’acqua senza che nessuno si preoccupasse di ripristinare lo stato dei luoghi. Accade quando il fiume si riprende i suoi spazi travolgendo anche tutto quello che l’uomo ha lasciato imprudentemente sulla sponda. Ci sono case, in alcuni tratti, proprio a ridosso della sponda. La vegetazione è molto fitta tanto che passando con la barca non si vedono strutture, ma quando il fiume sale ed esonda, non ha problemi a superare quella vegetazione”. A monte di Roma, però, c’è tutto un sistema di dighe “che regolamenta le piene del fiume. E per questo mi piacerebbe che la gente ricordasse più spesso Carlo De Santis, un dirigente dell’Ardis, medagliato al valor civile, per aver gestito la piena del 2008 quando si ipotizzava addirittura di far saltare ponte Sant’Angelo perché con alcuni barconi incastrati sotto le arcate, si era creato una specie di tappo. Lui gestì quella piena evitando lo scempio”. Eppure la figura del fiumarolo potrebbe rifiorire e diventare una risorsa grazie al turismo. “Il Tevere è un museo archeologico enorme”, spiega il fiumarolo reporter. “Già solo nel tratto di San Paolo ci sono tante cose da vedere e mostrare alla gente. Il porto Vicus Alexandri, un pezzo di porto Etrusco, lo scoglio di Enea dove la leggenda vuole che l’eroe greco naufragò incontrando Lavinia, fino a porto dei Papi sull’Ostiense. Tutte storie e siti che non sono mai stati presi in considerazione per una valorizzazione turistica”. (Rer)