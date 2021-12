Business news: Romania, debito pubblico stimato al 48,8 per cento del Pil per la fine del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il livello del debito pubblico pubblico della Romania è stimato al 48,8 per cento del Pil per la fine del 2021, ovvero entro il tetto fissato per quest'anno al 49,5 per cento del Pil. Lo si apprende dal progetto sulla Strategia fiscale e di bilancio romena per il periodo 2022-2024, pubblicato sul sito del ministero delle Finanze di Bucarest. Alla fine di ottobre 2021, il debito pubblico rappresentava il 48,2 per cento del Pil, di cui il debito interno rappresentava il 23,8 per cento e il debito estero il 24,4 per cento del Pil. Il progetto sulla Strategia fiscale e di bilancio indica che nel medio termine (2022-2024), in condizioni di consolidamento fiscale, il debito pubblico lordo della Romania, secondo la metodologia dell'Ue, sarà mantenuto a un "livello sostenibile", ovvero non supererà il 50,3 per cento del PIL; mentre il debito pubblico netto (che rappresenta il debito pubblico lordo meno le attività finanziarie nette) non supererà il 44,6 per cento del Pil. (Rob)