Business news: Repubblica Ceca, Moneta Money Bank approva fusione con Air Bank

- Gli azionisti della banca ceca Moneta Money Bank hanno approvato la fusione con Air Bank e a un aumento di capitale per finanziarla. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Ctk”. A gennaio il gruppo di investimento Ppf, che possiede Air Bank, ha fatto un’offerta pubblica d’acquisto (Opa) volontaria con la quale ha ottenuto il 29,94 per cento di Moneta. L’acquisizione da 25,9 miliardi di corone (1,15 miliardi di dollari) è stata approvata dagli azionisti a giugno con il voto positivo del 61,9 per cento. Il 61,7 per cento ha anche votato per le modalità di finanziamento dell'operazione, ossia un aumento di capitale, ma il quorum necessario era del 75 per cento. In base all’accordo approvato oggi, la sottoscrizione dei nuovi titoli azionari emessi avverrà in due round. Nel primo gli azionisti di Moneta si vedranno offrire nuove azioni al prezzo di 82 corone (un’azione per ogni due possedute), ovvero circa 3,25 euro. In un possibile secondo round tutti gli azionisti potranno sottoscrivere nuove azioni per 90 corone (circa 3,57 euro) e Ppf si farà carico delle azioni non sottoscritte. Dalla fusione potrebbe nascere la terza maggiore banca della Repubblica Ceca dopo Ceska sporitelna e Csob per numero di clienti. Moneta Money Bank opera con questo nome dal 2016 ed è attualmente la sesta maggiore banca ceca. (Vap)