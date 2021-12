Business news: Romania, piano ristrutturazione per Oltenia Energy potrebbe essere approvato a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di ristrutturazione della rete di miniere di carbone e centrali elettriche romene, Oltenia Energy Complex, dovrebbe essere approvato dalla Commissione europea nel gennaio del 2022. Lo ha detto il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, in una dichiarazione dopo che il bilancio del ministero che dirige è stato approvato dalle commissioni specializzate del Parlamento. "Ci aspettiamo di ricevere una risposta favorevole dalla Commissione europea sulla ristrutturazione del complesso energetico Oltenia a gennaio", ha affermato Popescu che ha aggiunto che il regime per proteggere i consumatori potrebbe essere esteso dopo l'aprile del 2022, a seconda dell'andamento dei prezzi. "Le commissioni Economia ed Energia di Senato e Camera dei deputati hanno approvato il bilancio del ministero dell'Energia, che assicura sia il pagamento degli indennizzi per le bollette dei consumatori non nazionali, che il pagamento degli aiuti alla ristrutturazione per il complesso energetico Oltenia. È un bilancio in pareggio, che garantisce il funzionamento del ministero e possiamo avviare i programmi di investimento attraverso il Pnrr e il Fondo per la modernizzazione, consente la ripresa del programma Electric Up e il pagamento del sostegno ai grandi consumatori di energia", ha aggiunto Popescu. (Rob)