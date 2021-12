Business news: Egitto, premier Madbouly incontra vicepresidente Honeywell, focus su comunicazioni ed energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly, ha incontrato Shane Tijarati, vicepresidente della società statunitense Honeywell che opera nel campo della tecnologia e della produzione multi-industriale, e Ben Driggs, responsabile dell’azienda per i mercati ad alta crescita. Secondo quanto riferisce una nota del governo egiziano, l’incontro si è tenuto alla presenza dell’ambasciatore degli Stati Uniti al Cairo, Jonathan Cohen, e del ministro delle Comunicazioni egiziano Amr Talaat. Durante il colloquio il premier Madbouly ha invitato l'azienda ad aumentare ed espandere le sue attività in Egitto e a fornire un contributo vitale ai futuri progetti strategici del Paese, in particolare nei settori della trasformazione digitale, dell'energia e delle città intelligenti. Da parte sua, Shane Tijarati, vicepresidente di Honeywell, ha espresso il suo profondo apprezzamento per la partnership esistente con l'Egitto, sottolineando che la collaborazione è stata proficua negli ultimi cinque anni, rendendo l'Egitto uno dei mercati più performanti nei Paesi in cui l'azienda opera. Shane Tijarati ha ricordato che l'azienda lavora in Egitto nella gestione di città intelligenti, gestione degli edifici, industria del petrolio e gas, localizzazione industriale e formazione del personale, sottolineando la volontà di espandere ulteriormente le sue attività nel comparto degli idrocarburi e della raffinazione. Il vicepresidente di Honeywell ha affermato che è possibile cooperare nel campo della sostenibilità e della protezione dell'ambiente, fornire soluzioni innovative per le operazioni di riciclaggio della plastica e per lo stoccaggio di energia. (Cae)