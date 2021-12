Business news: Tunisia, finanziaria 2022, atteso aumento prezzo carburante e tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio 2022 della Tunisia conterrà degli emendamenti attraverso cui potrebbero essere introdotti aumenti dei prezzi del carburante, del gas e dell'energia elettrica. Lo ha reso noto il quotidiano "Assabah". Secondo le indiscrezioni del quotidiano, potrebbe essere riattivato l'adeguamento automatico mensile dei prezzi di vendita del carburante e dei prodotti petroliferi. Non è chiaro, secondo le informazioni trapelate, se ci sia un aumento del 5 per cento o una riduzione del 3 per cento, pari a un risparmio totale di 1.646 milioni di dinari (505 milioni di euro). Al livello generale, la finanziaria 2022 punta a un incremento delle entrate fiscali di circa 1.881 milioni di dinari (circa 577 milioni di euro). Nello specifico, 781 milioni di dinari (239 milioni di euro) proverrebbero dall'imposizione di nuove tasse e circa 300 milioni di dinari (92 milioni di euro) proverrebbero dalla decisione di aumentare il prezzo del tabacco. Secondo la stessa fonte, il tasso di crescita economica nel nuovo anno è stato fissato al 2,6 per cento, prevedendo che il tasso d'inflazione raggiunga il 7 per cento. Nel mese di novembre il tasso d'inflazione ha raggiunto il 6,4 per cento, mentre a ottobre è stato registrato al 6,3 per cento e a settembre al 6,2 per cento. Inoltre, secondo le indiscrezioni, lo Stato si muoverà gradualmente verso la revoca dei sussidi ai prodotti energetici, riservandoli soltanto a determinate categorie di cittadini. Infine, non dovrebbero essere revocati i sussidi per i materiali di base a breve termine. (Tut)