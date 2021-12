Vaticano: si è conclusa nella Basilica di San Pietro la messa della notte di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa nella basilica di San Pietro la messa della notte di Natale celebrata da Papa Francesco. Alla funzione hanno assistito circa 1.500 persone, al termine della stessa il Pontefice ha preso il Bambinello posto davanti all’Altare della Confessione e in processione la condotto al presepe della basilica, accompagnato dai bambini con i fiori. Il Santo Padre ha poi percorso la navata per luscire dalla Basilica, lungo il percorso si è fermato più volte per salutare i fedeli. Domani il Messaggio di Natale in Piazza San Pietro e la benedizione ‘Urbi et Orbi’. (Civ)