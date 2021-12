© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Polonia a novembre è cresciuta del 15,2 per cento anno su anno. Lo ha reso noto l’Ufficio centrale di statistica (Gus). La crescita congiunturale, ovvero mese su mese, è stata del 7,8 per cento. Il dato tendenziale ha superato abbondantemente le attese degli analisti, che immaginavano una crescita dell’8,5 per cento. (Vap)