Russia-Usa: il 2022 potrebbe essere l’anno del dialogo fra Mosca e Washington (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Cremlino stava anche montando l’insofferenza per una visione all’interno dell'amministrazione Usa secondo cui la Russia sarebbe principalmente una potenza regionale in declino, un approccio risalente alla presidenza di Barack Obama. Mosca vuole tornare nell'agenda della Casa Bianca come una delle principali preoccupazioni per gli Usa, affermando il ruolo della Russia nell’élite degli attori globali. In merito alla spinosa questione dell’Ucraina, l'obiettivo russo è poi quello di coinvolgere direttamente gli Usa al tavolo negoziale, preso atto delle difficoltà di Germania e Francia nell’indurre Kiev a rispettare la propria parte degli accordi di Minsk. Dal canto loro, gli Stati Uniti sono ora pronti quantomeno a considerare le proposte russe per garantire la sicurezza ai confini della Nato e a conferire con i loro principali alleati europei sui modi per fornire adeguate rassicurazioni a Mosca. Non a caso i leader dell'Unione europea, durante il vertice di metà dicembre a Bruxelles con gli Stati del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldova e Ucraina, assente la Bielorussia) deliberatamente non hanno parlato di allargamento o di eventuali prospettive di adesione. Nel 2021 Biden ha deciso di concentrare l’attenzione sulla Cina, considerata nei circoli politici Usa come un avversario molto più pericoloso della Russia; la crisi scaturita alle frontiere ucraine a dicembre mostra però come Mosca non possa – e non voglia - più essere ignorata. Se la conversazione telefonica fra i due capi di Stati, di fatto, non ha risolto nulla, ha di certo garantito al Cremlino che l'amministrazione Biden nel 2022 dedichi più tempo e attenzione alle istanze della Russia. (Res)