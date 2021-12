Business news: ufficio statistica Serbia, crescita Pil del 7,7 per cento nel terzo trimestre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Serbia è cresciuto del 7,7 per cento in termini reali nel terzo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E' quanto riferisce l'Ufficio nazionale serbo di statistica. Nello stesso periodo di tempo, i consumi sono aumentati dell'8,1 per cento in termini reali andando a contribuire con 5,5 percentuali alla crescita del Pil. Gli investimenti sono aumentati del 12,6 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Le esportazioni sono aumentate del 22,9 per cento, mentre le importazioni hanno registrato una crescita del 22,5 per cento. (Seb)