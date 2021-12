Business news: Francia, azienda farmaceutica Sanofi acquisisce statunitense Amunix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo farmaceutico francese Sanofi acquisisce l'azienda biotech statunitense Amunix per rafforzarsi nel settore dell'immuno-oncologia. I termini dell'accordo prevedono un pagamento iniziale di un miliardo di dollari, assortiti da 225 milioni di dollari in diverse tappe "in funzione della realizzazione di certi obiettivi", si legge in un comunicato. "La piattaforma tecnologica di Amunix utilizza una nuova generazione di agenti biologici intelligenti per sviluppare dei medicinali mirati, attivabili unicamente nel micro-ambiente tumorale in modo di risparmiare i tessuti sani", ha detto nel comunicato John Reed, responsabile ricerca e sviluppo di Sanofi nel mondo. (Frp)