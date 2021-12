Business news: Spagna, Abertis si lascia alle spalle la crisi del 2020 con un +24,7 per cento utile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un 2020 difficile segnato dalle conseguenze della pandemia, la società di costruzioni spagnola Acs ha chiuso il 2021 con un utile di 545 milioni di euro a settembre, un aumento del 24,7 per cento rispetto all'anno precedente. Per il quotidiano "El Espanole" questi risultati sono il frutto di diversi fattori chiave che hanno sostenuto il ruolo dell'azienda in tutte le sue aree di attività: la ripresa del traffico sulle strade a pedaggio di Abertis, il buono sviluppo dell'area Costruzione, che è cresciuta del 2 per cento negli ultimi mesi, l'area servizi servizi industriali che ha contribuito con 325 milioni di euro. Acs ha progetti in quasi tutto il mondo, distribuiti in Nord America (60 per cento), Australia (19 per cento), Europa (17 per cento), Asia (3 per cento) e America Latina (1 per cento). Per paese, Stati Uniti, Australia, Spagna, Canada e Germania sono i principali contributori con il 92 per cento del portafoglio totale il cui valore a settembre 2021 è stato di 66,3 miliardi di euro, l'8,6 per cento in più rispetto al 2020. L'Asia-Pacifico è uno dei mercati che ha registrato le migliori performance nel contesto delle costruzioni, soprattutto grazie alla preponderanza di lavori in corso in Australia, dove il Gruppo Acs è presente in alcuni dei progetti che saranno la spina dorsale della mobilità del futuro nelle città più importanti: il North East Link a Melbourne e l'autostrada M6 a Sydney, così come la costruzione e il miglioramento di importanti nodi ferroviari ed energetici come quelli in corso nella regione del Queensland o nel New South Wales. Nel settore delle concessioni, in cui Acs è presente attraverso le sue controllate Iridium e Abertis, l'aspetto più degno di nota è venuto da quest'ultima, con il recupero del traffico che quest'anno ha invertito le perdite del 2020 e ha aumentato l'utile netto a 87 milioni di euro. (Spm)