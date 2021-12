Nord Africa: fine anno di tumulti tra caos in Libia, crisi in Tunisia e tensioni Algeria-Marocco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicina Tunisia rischia di prendere una deriva sempre più autoritaria dopo le ultime misure adottate dal presidente della Repubblica, Kais Saied. In un discorso alla nazione pronunciato lunedì 13 dicembre, il capo dello Stato ha convocato elezioni legislative anticipate il 17 dicembre 2022, oltre a un referendum “online” per una nuova legge elettorale e per redigere una nuova Costituzione il 25 luglio. Non solo. Il presidente ha dichiarato che l'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento monocamerale del Paese nordafricano, rimarrà congelata - come da disposizioni d’emergenza in vigore dal 25 luglio scorso - fino alle prossime elezioni. Le date scelte dal capo dello Stato non sono casuali: il 25 luglio coincide con la Giornata della Repubblica e con il consolidamento del potere da parte del presidente; il 17 dicembre cade l’anniversario della rivoluzione del 2011. Ancora non è chiaro cosa ne sarà del rapporto della Corte dei conti sulle elezioni legislative del 2019, che accusa i partiti Ennahda e Qalb Tounes (le prime due formazioni dell’attuale parlamento sospeso) di finanziamenti illeciti. A preoccupare è anche e soprattutto l’economia, con la disoccupazione vicina al 20 per cento e la mancanza di liquidità necessaria a finanziarie il bilancio 2022: molto dipenderà dai negoziati con l’Fmi e – soprattutto – dalle eventuali garanzie che la Tunisia potrebbe ottenere da Paesi come l’Algeria (che ha già messo sul piatto 300 milioni di dollari). (segue) (Res)