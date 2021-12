Nord Africa: fine anno di tumulti tra caos in Libia, crisi in Tunisia e tensioni Algeria-Marocco (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno nordafricano del Marocco è invece tecnicamente in guerra con il Fronte Polisario, il gruppo saharawi che chiede l’indipendenza del Sahara occidentale. Rabat ha intensificato notevolmente il comparto della difesa grazie ai nuovi alleati israeliani. Il sovrano marocchino, Mohammed VI, è stato molto chiaro nel dire che la sovranità del Marocco sui territori del Sahara “non era, non è e non sarà mai sul tavolo dei negoziati”. In un discorso in occasione del 46mo anniversario della “Marcia Verde”, che nel 1975 sancì l’annessione dell’ex colonia spagnola del Sahara occidentale, il monarca ha lanciato un monito. “Tutti – ciascuno nel proprio ambito di competenza – devono rimanere pronti e vigili per difendere l’unità e l’integrità territoriale della nazione e per promuovere lo sviluppo e le conquiste politiche realizzate nelle nostre province meridionali”. Sul piano interno, i primi tre partiti al governo hanno firmato il “Patto di maggioranza” a due mesi dalla formazione del nuovo esecutivo guidato dal premier Aziz Akhannouch: proprio come in Tunisia, per la prima volta in dieci anni, i Fratelli musulmani non fanno parte del governo in Marocco. (segue) (Res)