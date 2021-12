Nord Africa: fine anno di tumulti tra caos in Libia, crisi in Tunisia e tensioni Algeria-Marocco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dinanzi a questo scenario di incertezza, l’Egitto sembra essersi scrollato di dosso l’immagine di “gigante dai piedi di argilla” ed emerge sempre più come pilastro di stabilità e centro dell’attività diplomatica regionale. Al Cairo, infatti, si sono recati recentemente il primo ministro del Libano, Najib Miqati, i ministri degli Esteri di Israele e Arabia Saudita, rispettivamente Yair Lapid e Faisal bin Farhan, il presidente libico Mohamed Menfi e i candidati presidenziali libici Fathi Bashagha e Ahmed Maiteeq. Nell’ambito dei rapporti con l’Italia, il 7 dicembre è stata annunciata la scarcerazione di Patrick George Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere al Cairo dal 7 febbraio 2020, uscito dal carcere di Mansoura l’8 dicembre. Sebbene il giovane debba ripresentarsi davanti ai giudici il primo febbraio 2022, questa “apertura” da parte delle autorità del Cairo potrebbe riavvicinare in modo più manifesto i rapporti tra i due Paesi. (Res)