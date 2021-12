Business news: Tunisia, Bei concede prestito di 45 milioni di euro per rinnovo flotta ferroviaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha firmato un accordo con la società statale dei trasporti della Tunisia per un prestito di 45 milioni di euro per il rinnovamento della flotta ferroviaria che collega Tunisi alle città di La Goulette e La Marsa. Lo ha riferito la Bei in un comunicato, secondo il quale il contratto è stato firmato dal vicepresidente della Bei Ricardo Mourinho Felix e dal direttore generale della società tunisina, Moez Ben Salem. Alla firma dell’accordo erano presenti il ministro dell’Economia e della pianificazione Samir Said e quello dei trasporti Rabii Majidi. “La Banca, in quanto istituzione europea che favorisce gli investimenti, è lieta di sostenere la Tunisia nella sua transizione energetica e nella realizzazione di progetti che facilitano la mobilità urbana", ha affermato Mourinho Felix. (Tut)