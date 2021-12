Business news: Spagna, per imprese volume progetti supera i 104 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sei maggiori imprese di costruzione spagnole (Acs, Acciona, Ferrovial, Sacyr, Ohla e Fcc) alla fine del terzo trimestre di quest'anno hanno superato i 104,6 miliardi di euro in progetti di costruzione ed appalti in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, Canada ed Australia. Come riferisce il quotidiano "El Economista", dei 104,6 miliardi, 94,7 corrispondono a progetti esteri. Se si considerano anche gli ordini in settori come le concessioni, i servizi e l'industria, l'importo raddoppia quasi a 196,3 miliardi di euro, un importo vicino al record del 2019, quando ammontava a 197,6 miliardi di euro nonostante i disinvestimenti intrapresi da alcuni gruppi. Quella che ha l'effetto più significativo è la vendita della divisione di servizi industriali di Acs alla società francese Vinci, che dovrebbe chiudersi questo mese. (Spm)