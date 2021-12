Russia-Usa: il 2022 potrebbe essere l’anno del dialogo fra Mosca e Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2021 si appresta a concludersi con un rinnovato spirito di confronto tra Stati Uniti e Russia. Pur divisi su numerosi dossier, i due presidenti Joe Biden e Vladimir Putin hanno avuto un importante confronto in videochiamata il 7 dicembre, durante il quale sono stati affrontati temi afferenti alla crisi ai confini ucraini e in generale la dinamica di sicurezza fra Russia e Nato. Le successive settimane hanno visto in atto una dinamica già vista in passato, con un botta e risposta tra Cremlino e Casa Bianca che comprende ammonimenti, minacce e la preparazione di riunioni fra funzionari diplomatici dei due Paesi. Il punto da sottolineare è comunque il ritorno al dialogo bilaterale, dopo il “gelo” creatosi nei primi mesi della presidenza Biden. La posizione statunitense nei confronti della Russia continua a non essere permissiva, mettendo esplicitamente in evidenza le “linee rosse” relative ad eventuali azioni aggressive lungo il fronte orientale della Nato; Biden non ha tuttavia rimarcato alcuna volontà di schierare truppe Usa in Ucraina, anche in caso di invasione russa. Uno scenario del genere incontrerebbe una dura risposta di tipo sanzionatorio da parte di Washington, come affermato nel comunicato della Casa Bianca successivo al colloquio fra i due presidenti. (segue) (Res)