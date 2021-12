Russia-Usa: il 2022 potrebbe essere l’anno del dialogo fra Mosca e Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quadro di fine 2021 vede dunque emergere il tentativo degli Usa di rientrare sulla scena internazionale, per colmare da un lato le apparenti lacune dell’Unione europea rispetto alla Russia e per occupare nuovamente il ruolo lasciato “scoperto” dalla precedente amministrazione presidenziale guidata da Donald Trump. Anche sul dossier Ucraina, Biden e i suoi collaboratori hanno scelto una postura di deterrenza, scoraggiando da una parte il Cremlino a perseguire azioni aggressive verso il vicino, ma al contempo senza esporsi direttamente nei confronti di Kiev. Washington sembra aver messo da parte le intemperanze dei “falchi” repubblicani e non all’interno del Congresso Usa, ma anche le pressioni degli alleati europei come la Polonia e i Paesi del Baltico. Dal colloquio Biden-Putin esce rafforzata la convinzione russa del fatto che, nonostante i discorsi sulla cosiddetta "autonomia strategica", in Europa in questo momento vi sia un livello molto più elevato di conformità alle direttive statunitensi con il nuovo inquilino alla Casa Bianca. La conclusione del vertice, inoltre, ha rafforzato la convinzione di Mosca per cui solo gli Stati Uniti possono esercitare le dovute pressioni sul presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. (segue) (Res)