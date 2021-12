Business news: Ucraina, in aumento fatturato commercio estero prodotti agricoli fra gennaio e novembre 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gennaio e novembre 2021, il fatturato del commercio estero di prodotti agricoli e alimentari in Ucraina è aumentato del 22 per cento su base annua, raggiungendo i 31,3 miliardi di dollari. Lo ha reso noto il ministero delle Politiche agrarie e dell'alimentazione dell'Ucraina. Le principali esportazioni agricole e alimentari nel periodo gennaio-novembre 2021 sono rimaste cereali, oli, semi oleosi e panelli, residui solidi dell'estrazione di grassi e oli vegetali. Secondo il ministero, i principali importatori di prodotti agroalimentari ucraini sono stati la Cina (15,4 per cento nella struttura delle esportazioni di prodotti agricoli e alimentari), l'India (6,5 per cento), i Paesi Bassi (6,4 per cento), l'Egitto (5,9 per cento), Turchia (4,8 per cento). (Rum)