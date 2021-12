Business news: Danimarca, Maersk acquisisce compagnia di logistica di Hong Kong per 3,6 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società di logistica danese Maersk ha annunciato di aver siglato un accordo per l'acquisizione di Lf Logistics di Hong Kong, ampliando così le proprie capacità di trasporto in tutta la regione dell'Asia-Pacifico. Secondo una nota pubblicata da Maersk, il valore della transazione è di 3,6 miliardi di dollari. "L'acquisizione di Lf Logistics è una pietra miliare importante e veramente strategica nel nostro viaggio per diventare una società di logistica globale che fornisce soluzioni logistiche end-to-end abilitate digitalmente. Con l'acquisizione di Lf Logistics, aggiungiamo capacità critiche nell'Asia-Pacifico a supporto della crescita a lungo termine dei nostri clienti", ha dichiarato l'amministratore delegato di Maersk, Soren Skou. La transazione dovrebbe essere completata nel 2022 dopo aver ricevuto le approvazioni normative e Maersk e LF Logistics rimarranno due società separate, afferma la nota. (Sts)