Business news: governatore Banca centrale Albania, aumento inflazione fino a metà 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale d'Albania ha deciso di mantenere invariato allo 0,5 per cento il tasso d'interesse e ritiene l'attuale politica monetaria adeguata a sostenere la crescente inflazione. Lo ha dichiarato il governatore della Banca centrale albanese, Gent Sejko. Secondo il governatore, l'inflazione continuerà a crescere in Albania fino alla metà del 2022 a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia a livello internazionale. "Il Pil è cresciuto dell'11,7 per cento nel primo semestre dell'anno", ha fatto notare Sejko evidenziando il ruolo fondamentale della ripresa dei consumi e degli investimenti in Albania. (Alt)