Russia-Usa: il 2022 potrebbe essere l’anno del dialogo fra Mosca e Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- La nota emessa dal Cremlino è stata contraddistinta da toni meno aspri, concentrandosi sulla volontà di tornare allo spirito di cooperazione che i due Paesi ebbero durante la Seconda guerra mondiale. Entrambi i documenti evidenziano comunque come i due presidenti abbiano incaricato i rispettivi staff di proseguire da subito i negoziati. I prossimi mesi potrebbero dunque essere caratterizzati da una serie di incontri privati tra rappresentanti di Mosca e Washington per concordare una linea condivisa su determinate questioni e riprendere la cooperazione, fissando però dei “paletti” chiari. Da parte russa l’intenzione sembra quella di scongiurare l’ulteriore allargamento della Nato, una prospettiva che Putin stesso ha rimarcato di recente. Biden da parte sua ha coinvolto i leader di Regno Unito, Francia, Germania e Italia in conversazioni successive a quella avuta con il presidente russo. Insieme ai principali alleati occidentali, Biden vorrebbe tenere un incontro con Putin, per discutere delle preoccupazioni di Mosca sull’allargamento della Nato. Il segretario generale dell’Alleanza atlantica, Jens Stoltenberg, ha intanto annunciato l’intenzione di convocare a inizio 2022 il Consiglio Nato-Russia, evidenziando che "l'era delle sfere di influenza è finita" e che la Nato è pronta "per un dialogo significativo con la Russia". Il viceministro degli esteri russo, Aleksandr Grushko, ha a sua volta rilevato come Mosca sia "disponibile da tre anni a convocare una riunione del Consiglio Russia-Nato per discutere una serie di misure per la riduzione dell'escalation". A inizio anno, “preferibilmente a gennaio”, Russia e Stati Uniti dovrebbero in ogni caso tenere il primo giro di colloqui tra i rispettivi negoziatori per discutere l'accordo sulle garanzie di sicurezza, come ha spiegato il capo della diplomazia di Mosca, Sergej Lavrov. (segue) (Res)