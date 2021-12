Legge Bilancio: atteso prossima settimana via libera alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di Bilancio si prepara a sbarcare alla Camera, dopo il via libera dall'Aula del Senato. Con 215 voti favorevoli e 16 contrari, l'Assemblea di palazzo Madama ha rinnovato la fiducia al governo, approvando l'emendamento interamente sostitutivo degli articoli della prima sezione del disegno di legge numero 2448 di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. L'Aula ha poi approvato la Nota di variazioni e il disegno di legge nel suo complesso (194 voti favorevoli e 12 contrari) che passa all'esame della Camera per il via libera definitivo. Il testo arriverà in commissione Bilancio della Camera il 27 dicembre e poi in Aula a Montecitorio il giorno seguente, per il via libera definitivo in tempi strettissimi sempre con la fiducia. La legge di Bilancio approvata dall'Aula è una manovra espansiva, volta ad accompagnare la forte ripresa economica - con un Pil in crescita ben oltre il 6 per cento nel 2021 - anche con misure di stimolo per gli investimenti e di riduzione del carico fiscale senza precedenti nella storia recente del Paese. (segue) (Rin)