Business news: Francia, Banca centrale riduce dello 0,1 per cento stime di crescita per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La quinta ondata di Covid-19 e la variante Omicron potrebbero rallentare la crescita francese il prossimo anno, ma entro il 2024 l'economia dovrebbe riuscire a cancellare le cicatrici della pandemia e tornare ai ritmi pre-crisi. È quanto riferisce la Banca di Francia che ha presentato le sue proiezioni macroeconomiche per il 2024. L’ente regolatore ha leggermente ridotto, di 0,1 punti, le sue previsioni di crescita per il 2022, stimando ora un aumento del prodotto interno lordo del 3,6 per cento, rispetto al 6,7 per cento registrato nell’anno corrente. "Ci aspettiamo un leggero rallentamento all'inizio del 2022 legato alla nuova ondata di Covid, ma poi la crescita riprenderà", ha detto al quotidiano economico “Les Echos” il governatore della Banca centrale, Francois Villeroy de Galhau, le cui parole hanno fatto eco a quelle di Olivier Garnier, direttore generale dell’ente regolatore di Parigi, secondo cui la crescita rimarrà “molto solida”. Con una previsione di crescita del Pil dell'1,4 per cento nel 2024, "ci stiamo gradualmente avvicinando al trend di crescita che era quello precedente crisi", ha sottolineato Garnier. (Frp)