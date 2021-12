Legge Bilancio: atteso prossima settimana via libera alla Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A uscire rafforzato, dopo il passaggio a palazzo Madama, è l'intervento volto a contenere l'aumento del costo delle bollette. Ha avuto, infatti, il via libera la misura per contenere le spese nel primo trimestre del 2022, con 3,8 miliardi di euro a disposizione. Da segnalare, inoltre, l'accordo sul Superbonus al 110 per cento, che elimina il vincolo di 25 mila euro del tetto Isee per le villette. Arriva anche la proroga di 180 giorni delle cartelle con scadenza nel primo trimestre del 2022. Arriva anche la proroga di tre mesi per l'esenzione della Tosap-Cosap, la cosiddetta "tassa sui tavolini" che ristoranti e bar pagano per l'occupazione del suolo pubblico, mentre scende da 36 a 32 anni la soglia dei contributi per gli operai dell'edilizia per accedere all'Ape sociale. (Rin)