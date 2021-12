Business news: Spagna, Sanchez e re Felipe inaugurano linea Alta velocità Madrid-Galizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez ed il re, Felipe VI, hanno inaugurato la linea ad Alta velocità che collegherà la Galizia con la capitale Madrid dopo oltre 16 anni di lavori ed un investimento di circa 9 miliardi di euro. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press". Grazie all'apertura di questa linea, il tempo di viaggio tra Madrid e Ourense sarà di due ore e 15 minuti, per Vigo 4 ore e 16 minuti, per Pontevedra 4 ore, per Santiago 3 ore e 20 minuti, per La Coruna 3 ore e 51 minuti e per Lugo 4 ore e 46 minuti. L'obiettivo di Renfe, società nazionale di trasporto ferroviario, è che la quota di viaggi tra Madrid e la Galizia in treno passi dall'attuale 20 al 50 per cento, riducendo la forbice con il trasporto aereo che attualmente rappresenta una quota di mercato dell'80 per cento. Renfe metterà in funzione su questa linea anche il suo treno a basso costo, Avlo. (Spm)