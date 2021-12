Business news: Belgio, Alstom fornirà 98 vetture ferroviarie supplementari alla Sncb

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alstom fornirà 98 vetture supplementari all'operatore nazionale delle ferrovie del Belgio (Sncb) nell'ambito di un accordo firmato nel 2015 che prevede la fornitura di 1.362 carrozze a doppio livello. In un comunicato il gruppo francese ha spiegato che fino ad oggi la Sncb ne ha commissionate 747. "Questo treno offre alla Sncb una larga flessibilità operativa perché le sue vetture possono essere utilizzate come treno ad unità multiple o essere trainate da una motrice specializzata con altri tipi di carrozze", si legge nella nota. "Questi treni possono raggiungere una velocità di 200 chilometri orari sulle reti elettriche del Belgio e sulle linee transfrontaliere con Paesi Bassi e il Lussemburgo", spiega Alstom. La motrice è sviluppata nel centro di Alstom situato a Valenciennes, in Francia dove vengono assemblate anche un parte delle carrozze. Le restanti vengono assemblate a Bruges, in Belgio. (Beb)