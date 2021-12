Business news: Grecia, Commissione Ue approva 250 milioni di euro per impianto stoccaggio energia idroelettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato una misura greca per sostenere la costruzione e il funzionamento di un impianto di stoccaggio di energia idroelettrica ad Amfilochia, in Grecia. La misura sarà in parte finanziata dallo strumento per la ripresa e la resilienza, a seguito della valutazione positiva della Commissione europea del piano greco di ripresa e resilienza e della sua adozione da parte del Consiglio. La Commissione ha spiegato che l'aiuto assumerà la forma di una sovvenzione agli investimenti di 250 milioni di euro e di un sostegno annuo, finanziato da un'imposta sui fornitori di energia elettrica, a complemento delle entrate di mercato, al fine di raggiungere un tasso di rendimento accettabile dell'investimento. L'impianto di stoccaggio supportato avrà una capacità di 680 Megawatt (Mw) e sarà collegato direttamente alle linee di trasmissione ad alta tensione. "Supportando il funzionamento delle unità di energia rinnovabile esistenti e consentendo l'introduzione di nuove unità, il progetto contribuirà a una transizione agevole ed efficace verso l'energia rinnovabile pulita del sistema energetico greco, in linea con l'obiettivo di decarbonizzazione dell'Ue affare verde", ha spiegato l'esecutivo europeo. (Beb)