Vaticano: Papa, Dio non cavalca la grandezza ma si cala nella piccolezza di un bimbo

- Papa Francesco durante l’omelia pronunciata in occasione della Messa di Natale nella Basilica di San Pietro ha invitato tutti ad essere piccoli e umili seguendo l’esempio del Signore: “Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta” ha spiegato il Pontefice. Commentando il Vangelo che narra la nascita del Bambinello, ha evidenziato che “racconta la nascita di Gesù cominciando da Cesare Augusto, che fa il censimento di tutta la terra: mostra il primo imperatore nella sua grandezza. Ma, subito dopo, ci porta a Betlemme, dove di grande non c’è nulla: solo un povero bambino avvolto in fasce, con dei pastori attorno. Lì c’è Dio, nella piccolezza”. (segue) (Civ)