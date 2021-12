Vaticano: Papa, non ricerchiamo la grandezza e non saliamo sul piedistallo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco durante l’omelia per la Messa di Natale ha chiesto a tutti di seguire l’esempio del Signore, di non ricercare la grandezza e di non salire sul piedistallo: “Lui si fa piccolo agli occhi del mondo e noi continuiamo a ricercare la grandezza secondo il mondo, magari persino in nome suo – ha osservato Francesco - Dio si abbassa e noi vogliamo salire sul piedistallo. L’Altissimo indica l’umiltà e noi pretendiamo di apparire. Dio va in cerca dei pastori, degli invisibili; noi cerchiamo visibilità. Gesù nasce per servire e noi passiamo gli anni a inseguire il successo. Dio non ricerca forza e potere, domanda tenerezza e piccolezza interiore – ha continuato - ecco che cosa chiedere a Gesù per Natale: la grazia della piccolezza”. (segue) (Civ)