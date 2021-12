Vaticano: Papa, non ricerchiamo la grandezza e non saliamo sul piedistallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha poi chiarito cosa significa seguire l’esempio del Signore che si fa piccolo e indifeso: “Per prima cosa credere che Dio vuole venire nelle piccole cose della nostra vita, vuole abitare le realtà quotidiane, i semplici gesti che compiamo a casa, in famiglia, a scuola, al lavoro. È nel nostro vissuto ordinario che vuole realizzare cose straordinarie – ha sottolineato Bergoglio - ed è un messaggio di grande speranza: Gesù ci invita a valorizzare e riscoprire le piccole cose della vita. Se Lui è con noi lì, che cosa ci manca? Lasciamoci allora alle spalle i rimpianti per la grandezza che non abbiamo. Rinunciamo alle lamentele e ai musi lunghi, all’avidità che lascia insoddisfatti!” (Civ)