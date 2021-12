Vaticano: Papa, nel giorno della vita diciamo basta ai morti sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giorno della Vita ripetiamo: basta morti sul lavoro! E impegniamoci per questo. E’ l’appello di Papa Francesco durante l’omelia per la Messa della notte di Natale. “Gesù alla nascita è circondato proprio dai piccoli, dai poveri. Chi sono? I pastori. Erano i più semplici e sono stati i più vicini al Signore – ha sottolineato Francesco - lo hanno trovato perché, «pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge». Stavano lì per lavorare, perché erano poveri e la loro vita non aveva orari, ma dipendeva dal gregge. Non potevano vivere come e dove volevano – ha continuato Bergoglio - ma si regolavano in base alle esigenze delle pecore che accudivano. E Gesù nasce lì, vicino a loro, vicino ai dimenticati delle periferie. Viene dove la dignità dell’uomo è messa alla prova”. Papa Francesco si è voluto soffermare su questo concetto, ha sottolineato la volontà di Gesù di nascere in mezzo a persone semplici, lavoratori: “Viene a nobilitare gli esclusi e si rivela anzitutto a loro: non a personaggi colti e importanti – ha continuato il Papa - ma a gente povera che lavorava. Dio stanotte viene a colmare di dignità la durezza del lavoro. Ci ricorda quanto è importante dare dignità all’uomo con il lavoro, ma anche dare dignità al lavoro dell’uomo, perché l’uomo è signore e non schiavo del lavoro”. (Civ)