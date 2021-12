Vaticano: Papa, torniamo a Betlemme e essenzialità della fede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, chiudendo l’omelia pronunciata in San Pietro per la messa di Natale, ha esortato tutti a tornare "a Betlemme, torniamo alle origini – ha spiegato - all’essenzialità della fede, al primo amore, all’adorazione e alla carità. Guardiamo i magi che peregrinano e come Chiesa sinodale, in cammino, andiamo a Betlemme, dove c’è Dio nell’uomo e l’uomo in Dio; dove il Signore è al primo posto e viene adorato; dove gli ultimi occupano il posto più vicino a Lui; dove pastori e magi stanno insieme in una fraternità più forte di ogni classificazione". Quindi Francesco ha continuato: “Torniamo a Betlemme. Ci fa bene andare lì, docili al Vangelo di Natale, che presenta la Santa Famiglia, i pastori, i magi: tutta gente in cammino. Fratelli, sorelle, mettiamoci in cammino – l’invito del Pontefice - perché la vita è un pellegrinaggio. Alziamoci, ridestiamoci perché stanotte una luce si è accesa. È una luce gentile e ci ricorda che nella nostra piccolezza siamo figli amati, figli della luce. Gioiamo insieme, perché nessuno spegnerà mai questa luce, la luce di Gesù, che da stanotte brilla nel mondo". (Civ)