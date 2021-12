Vaticano: Papa Francesco celebra la messa di Natale nella Basilica di San Pietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Papa è nella Basilica di San Pietro per la messa della notte di Natale. L’orario è stato anticipato alle 19:30 come per lo scorso anno e le presenze sono state contingentate. Nella Basilica di San Pietro è stato consentito l’accesso a 1.500 persone per rispettare il distanziamento sociale. Alla celebrazione partecipano anche i cardinali e i vescovi. Dopo che il Pontefice avrà svelato la statua di Gesù Bambino, la incenserà e i bambini offriranno l’omaggio floreale. Domani Francesco alle ore 12:00 terrà il consueto messaggio natalizio e la benedizione ‘Urbi et Orbi’. Sia la celebrazione di oggi che il messaggio di domani saranno trasmessi in mondovisione. (Civ)