Speciale scuola: Giappone, la variante Omicron continua a propagarsi nella prefettura di Osaka

- La variante Omicron del coronavirus continua a propagarsi nel Giappone occidentale, dopo i primi casi di trasmissione locale confermati questa settimana dalle autorità sanitarie di quel Paese. Un alunno di scuola primaria nella prefettura di Osaka è risultato positivo alla variante Omicron, e le autorità non sono state ancora in grado di tracciare l'origine dell'infezione. Altri tre alunni della stessa classe sono risultati positivi al coronavirus, ma non è ancora chiaro se anche nel loro caso si tratti della nuova variante. Negli ultimi due giorni i primi casi di trasmissione locale in Giappone si sono registrati a Osaka e nella vicina prefettura di Kyoto. (Git)