Speciale infrastrutture: Egitto, Serbia pronta a creare silos per distribuire grano in Medio Oriente

- La Serbia è pronta a cooperare con l’Egitto per realizzare nella Zona economica del Canale di Suez silos per lo stoccaggio di grano da distribuire in Medio Oriente e nei Paesi africani. Lo ha dichiarato il viceministro serbo dell’Agricoltura, Bogdan Ijic, durante una visita alla Zona economica del Canale di Suez. Secondo quanto si legge in una nota dall'Autorità del Canale di Suez, la delegazione serba guidata da Ijic ha visitato l’area di Port Said, le principali industrie presenti nell’area del Canale e i principali cantieri di infrastrutture ancora in corso. La delegazione serba ha anche avuto modo di esaminare le nuove banchine della Zona economica del Canale di Suez per verificare le future opportunità di investimento. (Cae)