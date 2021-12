Speciale infrastrutture: Lollobrigida (Fd'I), mettere in sicurezza A24 e A25

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna intervenire "in maniera strutturale per scongiurare definitivamente il rischio di aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25, che permettono ai cittadini della Valle dell'Aniene, del Lazio e dell'Abruzzo di raggiungere Roma per motivi di lavoro. Il caro pedaggi è stato solo rinviato, da gennaio a luglio 2022, grazie all'intervento della società che gestisce la Strada dei parchi". Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, partecipando alla manifestazione promossa dai sindaci di Lazio, Abruzzo e Marche contro l'aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25. "Questo problema, però - ha aggiunto il parlamentare -, dovrebbe diventare un tema centrale di tutte le forze politiche: Fd'I lavorerà con le istituzioni, gli organi preposti, le associazioni e i primi cittadini per raggiungere questo risultato. Da tempo Fratelli d'Italia denuncia l'inerzia del governo e dice basta a rinvii spot e soluzioni tampone: bisogna approvare subito il Piano economico finanziario e lavorare per la messa in sicurezza dell'infrastruttura, come propongono da anni i sindaci di quei territori e che ringrazio perché, trasversalmente e in modo unitario, si sono mobilitati per questi ottenere obiettivi". (Rin)