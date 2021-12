Speciale infrastrutture: Kosovo, Infrakos e Gcf firmano contratto per progetto ferroviario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Fushë Kosovë, presso la sede di Kosovo Railways Infrastructure, l'Ad di Infrakos J.S.C. Zymer Zekaj e il presidente di Generale Costruzioni Ferroviarie (Gcf), Edoardo Rossi, hanno firmato il contratto ufficiale per il progetto Rail Route 10. A ricostruire e rendere europea anche la seconda tratta del progetto, quella compresa tra a Fushë Kosovë e Mitrovicë, sarà quindi la Gcf, impegnata in Kosovo ormai da 2 anni. L'accordo è stato firmato alla presenza dei rappresentanti del governo kosovaro, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers), dell'ambasciatore italiano in Kosovo, Antonello De Riu, dei dirigenti della Infrakos e della Gcf. A sottolineare l'importanza del momento per il Progetto Rail Route 10, chiave di volta per avvicinare il Kosovo all'Europa, l'Ad Infrakos Zymer Zekay che ha voluto ringraziare le istituzioni finanziarie internazionali per il sostegno ad un progetto universalmente considerato vitale per lo sviluppo del Paese "un obiettivo che ci auguriamo, insieme al contraente, di veder realizzato quanto prima in termini di tempo e al meglio in termini di qualità costruttiva". A nome del governo della Repubblica del Kosovo, il viceministro dell'assetto territoriale e delle infrastrutture Hysen Durmishi si è felicitato per l'avvio della seconda fase del rinnovamento ferroviario confermando l'impegno del governo a sostenere il ripristino delle linee attuali e a vagliare l'apertura di nuovi corridoi verso l'Albania attraverso il corridoio Pristina-Durazzo. (Com)