Speciale infrastrutture: Battisti (Pd), approvato bilancio, al via stagione di investimenti Lazio

- "Sono molto soddisfatta dell'approvazione del bilancio regionale, appena avvenuta in consiglio regionale. Una manovra espansiva, che non si sofferma esclusivamente sul contrasto alla pandemia, ma dà il via ad una grande stagione di investimenti che renderanno il Lazio un territorio ancora più moderno e competitivo. Sanità, lavoro, sociale, industria, infrastrutture, formazione, transizione ecologica: sono solo alcuni settori sui quali investiremo risorse per rilanciare l'economia del Lazio e dare risposte concrete a cittadini e imprese". Così in una nota Sara Battisti, Presidente della commissione regionale Affari Istituzionali. (Com)