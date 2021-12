Speciale infrastrutture: Moldova, rapporto Fmi, diffuse carenze strutturali nonostante progressi significativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i progressi significativi, in Moldova vi sono diffuse carenze strutturali e di governance che continuano a impedire un miglioramento stabile del tenore di vita dei cittadini. E' quanto sostiene il Fondo monetario internazionale (Fmi) in un rapporto sull'evoluzione economica della Moldova nel 2021. "Il quadro per garantire lo stato di diritto e il quadro per la lotta alla corruzione rimangono deboli. La spesa pubblica è inefficiente e poco mirata e le infrastrutture sono inaccessibili e di scarsa qualità. L'alto tasso di emigrazione, soprattutto tra i cittadini moldavi qualificati, continua a limitare l'accumulazione di capitale umano. L'ambiente imprenditoriale sottosviluppato limita gli investimenti privati e l'aumento della produttività", si legge nel rapporto. Secondo l'Fmi, le prospettive economiche sono ancora compromesse da alcuni rischi. I rischi esterni includono conseguenze più gravi o a lungo termine della crisi energetica globale, una ripresa dell'economia globale più debole del previsto e l'impatto delle tensioni geopolitiche che potrebbero influenzare il commercio, i flussi di capitali e di rimesse e complicare lo sviluppo di politiche prudenti. (Rob)